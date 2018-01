"La Forme de l’eau" : le favori des Oscars accusé de plagiat

Ce qu’il y a de bien avec les Oscars, c’est qu’il y a généralement peu de risques d’être estomaqué de surprises en lisant le palmarès, puisque les médias vous donnent le favori quelques semaines à l’avance. En l’occurrence, cette année, "La Forme de l’eau" (The Shape of Water) fait figure de potentiel "super winner" pour la cérémonie américaine, avec ses treize nominations. Mais une polémique vient plomber un peu la belle ambiance autour du dernier bébé de Guillermo del Toro, qui a déjà remporté avec ce film le Lion d’or de la Mostra de Venise et un Golden Globe de meilleur réalisateur.

Le long métrage – qui sortira en France le 21 février - doit en effet faire face à des accusations de plagiat. "La Forme de l’eau" partagerait de curieuses similitudes avec "Let Me Hear You Whisper", une œuvre de Paul Zindel (qui fut lauréat d’un Prix Pulitzer) et datant de 1969. Son fils a récemment confié au journal britannique The Guardian : "Nous sommes scandalisés de voir qu'un grand studio puisse faire un film aussi manifestement inspiré du travail de mon père".

L’oeuvre de Zindel conte l’histoire d’une concierge d'un laboratoire, Helen, qui tente de venir en aide à un dauphin capturé. Alors que dans le film de del Toro, une femme de ménage mutique officiant dans un centre de recherche essaye de secourir une créature aquatique. Le réalisateur a nié toute forme de plagiat, tout comme Fox Searchlight Pictures, le studio de production derrière le film.