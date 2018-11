Football : la star française devient le joueur le plus cher du monde

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Un nouveau sommet d'atteint pour Kylian Mbappé. La star française du football devient le joueur le plus cher des cinq grands championnats (Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne et France). Dans la lettre hebdomadaire de l'Observatoire du football du Centre international d'étude du sport (CIES) affirme que la valeur du transfert de l'attaquant du PSG recruté en 2017 pour 180 millions d'euros vient d'atteindre 216.5 millions d'euros.

