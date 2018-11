Football : le rêve d'Usain Bolt en Australie s'achève

Usain Bolt ne pourra donc pas débuter sa carrière de footballeur professionnel en Australie malheureusement.

Le sportif jamaïcain est arrivé au terme de sa période d'essai au sein de l'équipe de football australienne des Central Coast Mariners. Le salaire d'Usain Bolt aurait été trop important pour l'équipe. Il n'a pas été engagé pour la suite de la saison.

Selon des informations du Sydney Daily Telegraph, l'ancien champion olympique exigeait la somme de 1,8 millions d'euros de rémunération par mois. Le club australien lui avait proposé le montant de 100 000 euros.

Reste à savoir si un autre club de football professionnel voudra donner sa chance au sportif de 32 ans.

We wish @usainbolt all the best in his future endeavours and thank him for being a part of the Mariners Family.