Football : la Ligue 1 s’appellera désormais... Ligue 1 Conforama

Les fans de foot vont devoir s'y faire. La Ligue 1, le championnat de France de football de première division, a changé de nom et s'appelle désormais…Ligue 1 Conforma. Ce choix a été acté après la signature d'un contrat de "naming" entre la Ligue de football professionnel (LFP) et le groupe d'ameublement, de décoration et d'électroménager. Ce partenariat portera sur trois saisons, jusqu'en 2019/2020.

Selon le site sportif L'Équipe, l'entreprise versera un peu moins de 10 millions d'euros par an » pour ce contrat.

Un montant qui n'a pas été confirmé par la LFP. "Nous ne communiquerons pas le montant du naming mais néanmoins nous sommes très contents, c'est le plus gros montant de naming pour une compétition en France", a souligné jeudi Didier Quillot, le directeur général de la LFP.

Depuis plusieurs années, les dirigeants du football français tente de diversifier leurs rentrés d'argents. Depuis l'été dernier, le championnat de France de deuxième division, l'antichambre de l'élite, s'appelle désormais Domino's Ligue 2, depuis un accord avec la chaîne de restauration rapide Domino's Pizza. En 2015/2016, le résultat net des clubs français de L1 et L2 a atteint 3 millions d'euros. Mais ces résultats (positifs pour la première fois depuis 8 ans), s'expliquent principalement par la vente de joueurs, avec des plus-values record de 429 millions d'euros. Les résultats d'exploitation hors transferts sont, quant à eux, toujours très déficitaires (-387 millions).