Football Leaks : David Beckham accusé de s'enrichir au détriment de l'Unicef, dont il est le parrain

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Six nations: simple repérage à Twickenham pour le XV de France

La femme d'"El Chapo" vient le soutenir au tribunal à New York

JO-2024: "Made for Sharing", Paris veut partager ses Jeux

19h25 - JO-2024: "Made for Sharing" est le slogan de Paris

Paris 2024 : "Made for Sharing", slogan qui fait débat

"Je n'ai pas envie de verser mon argent personnel pour cette cause", écrit le joueur anglais à son ami Simon Oliveira, directeur opérationnel de l'agence Doyen Global, qui lui aurait alors conseillé de participer à un dîner de bienfaisance au Congo ou à une remise de prix à Shanghaï, payés un million de dollars, et de verser cet argent sur le fonds. "Verser ce million sur le fonds, c'est comme mettre mon propre argent. S'il n'y avait pas ce fonds, l'argent serait pour moi. Ce putain d'argent est à moi", aurait alors répondu David Beckham.

