Florent Pagny s'installe au Portugal pour échapper au fisc français

Florent Pagny est en train de s'installer au Portugal pour "de vraies raisons fiscales", selon Le Parisien. "Il y a trois règles fiscales au Portugal. Il n'y a pas d'impôt sur l'héritage et la succession - j'en suis pas encore là mais je trouve ça sympathique quand même (...), pas d'impôt sur la fortune mais surtout pendant dix ans, pas d'impôt sur les royalties", a-t-il expliqué au quotidien. "Beaucoup d'artistes, beaucoup de gens se disent que ça vaut le coup", précise le coach de The Voice, ajoutant aussi que la vie est "extraordinaire" au Portugal.

"Entre 1 et 2 millions d'euros d'impôts" payés l'an dernier

Cependant, sa carrière en France l'obligera tout de même à payer des impôts dans le pays. "J'ai donné et je donne encore. Tout ce qui est prestations en France, les concerts, The Voice, je paie des impôts dessus", a-t-il expliqué au Parisien. Le chanteur a également confié avoir payé l'an dernier "entre un et deux millions d'euros d'impôts".

Florent Pagny virevolte déjà entre la Patagonie où il habite six mois par an et les Etats-Unis où ses enfants Inca (21 ans) et Aël (18 ans) font leurs études.