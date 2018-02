Fin de l'idylle pour Jennifer Aniston et Justin Theroux

C'est la fin d'une belle romance entre Jennifer Aniston et Justin Theroux. L'actrice de 49 ans et son compagnon de 46 ans ont donc décidé de mettre un terme à leur relation, après deux ans de mariage. Une décision "mutuelle et prise avec amour à la fin de l’année dernière" précise un communiqué envoyé à l'AFP. "Nous sommes deux meilleurs amis qui avons décidé de nous séparer comme couple mais souhaitons continuer à célébrer notre amitié."

Une rupture qui laisse désormais courts aux folles rumeurs. Et notamment celle d'une réconciliation du couple Jennifer Aniston / Brad Pitt.

Mariés entre 2000 et 2005, les deux comédiens, alors au top de leur carrière, avait eu un divorce tumultueux. Selon le magazine Life & Style, Brad Pitt lui aussi célibataire aurait renoué contact avec son ex et lui a même présenté ses excuses. Affaire à suivre…