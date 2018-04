"J'ai fait quelques petites erreurs de jeunesse" : le fils de Valérie Trierweiler s’explique sur sa garde à vue

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Melania Trump, l'énigmatique Première dame, nouvelle attraction de cire à New York

Carrefour et Système U s'allient pour créer une centrale d'achats commune

NDDL: Philippe a reçu la préfète, le patron de la gendarmerie et 5 ministres

"J'ai fait une fête, je sortais de boîte de nuit, c'est vrai que c'était une soirée arrosée" a-t-il expliqué. "J'ai fait quelques petites erreurs de jeunesse. Surtout, j'ai fait l'erreur de conduire mon scooter. A juste titre, je me suis fait inter­pel­ler car je n’ai pas marqué l’ar­rêt à un feu rouge. J’ai été emmené au commis­sa­riat".

Le 25 février dernier, Léonard Trierweiler avait été interpellé par la police après avoir grillé un feu rouge alors qu'il roulait en scooter dans le 11ème arrondissement de Paris. En état d'ivresse, et contrôlé posi­tif aux stupé­fiants, il avait été placé en garde à vue.

