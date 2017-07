Le fils de Sheila, Ludovic, est décédé

Terrible nouvelle pour Sheila ce samedi : la chanteuse Sheila de 71 ans a annoncé le décès de son fils, Ludovic Chancel, né de sa relation avec Ringo avec laquelle elle avait été mariée de 1973 à 1979.

"Sheila a la douleur d'annoncer le décès de son fils, Ludovic, survenu dans la nuit du 7 au 8 juillet, à l'âge de 42 ans. L'inhumation aura lieu dans l'intimité familiale.

Afin de respecter une mère en deuil, il n'y aura aucune réponse par Sheila ou son entourage aux éventuelles sollicitations médiatiques", indique un communiqué transmis par le manager de la chanteuse.

Selon le Parisien, Ludovic Bayle Chancel a mis fin à ses jours. L'homme avait en effet une personnalité tourmentée, qui avait mal vécu sa filiation avec ses parents, deux superstars des années 60 et 70. En 2005, dans un livre intitulé "Fils de...", Ludovic Bayle racontait son histoire d'enfant de star et n'épargnait pas ses parents, son père inexistant et sa mère, absente selon lui à une période où il était tombé dans la drogue et la prostitution.

La dernière apparition publique de Ludovic Chancel remonte au 3 juillet.