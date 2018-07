Le fils d'Anne Hidalgo devient le plus jeune Français à traverser la Manche à la nage

À défaut de pouvoir revendiquer une parfaite gestion de la Ville de Paris, Anne Hidalgo peut s'enorgueillir des exploits de son fils. Arthur Germain, 16 ans, est devenu, mardi 24 juillet, le plus jeune Français à traverser la Manche à la nage.

Après un an d'entraînement, l'adolescent a effectué la traversée de 51 km, entre Douvres et Calais, en 9 heures et 47 minutes.

Une performance à la visée humanitaire, puisque le nageur avait préalablement ouvert une collecte sur internet, dont les fonds devaient servir, d'une part, à financer son challenge, mais aussi à aider l'ONG Afrique Pleine d'Avenir, qui agit en faveur de l'accès à l'éducation en Afrique subsaharienne.

"J'ai fait environ 10 km par jour depuis deux mois, j'ai aussi préparé la résistance au froid en prenant des douches froides, en me baignant dans de l'eau à 20 degrés", a expliqué Arthur Germain à BFM TV. La maman du sportif, elle, a salué sur Twitter "un défi sportif et humanitaire". "Je suis une maman tellement fière", a ajouté Anne Hidalgo.