Films X : une IA calque les visages de stars sur les actrices des films pornos

Si on pouvait encore se demander de quelles (mauvaises) façons l’intelligence artificielle allait être détournée, internet regorge d'idées. Le Monde raconte l'irruption d'un petit programme appelé FakeApp. Il permet, sans grandes connaissances techniques, de calquer un visage sur une vidéo, pour remplacer le premier. En fait, le programme se base sur une intelligence artificielle de Google. Celle-ci analyse des centaines de photos et réussit à modifier le visage de la vidéo originale.

Evidemment, la technique a fait ses preuves…dans le porno. De dizaines d'utilisateurs se sont amusés (de façon totalement illégale) à remplacer les visages des actrices pornos par celles de stars d'Hollywood comme Chastain ou Emma Watson, avec un résultat plus ou moins réaliste.

Et l'engouement a rapidement dépassé le porno puisque les internautes se sont amusés à réaliser des dizaines de détournements. Et leur tête de turc est Nicholas Cage, qui se retrouve dans tous les films et dans n'importe quel rôle.

Comme le souligne Le Monde, cette application ouvre la voie à de nombreuses dérives : faux revenge porn ou trucages politiques…