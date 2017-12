Des films grand public en streaming sur Pornhub

Pornhub est-il en train de devenir un site de streaming classique ? Le plus gros site porno du monde est déjà accusé de diffuser des vidéos X qui ne lui appartiennent pas mais, cette fois, ce sont des films grands publics qui ont été repérés : "Zootopia" ou encore "Hamilton", la dernière comédie musicale à la mode, se sont retrouvés sur le site porno.

Somebody posted the entire first act of Hamilton, with original broadway cast, to PornHub

with the title REVOLUTIONARY TWINKS HAVE HISTORICAL FUN

because every day, we drift further from God’s light pic.twitter.com/5324sUXflz

— Elizabeth Sampat (@twoscooters) 26 décembre 2017