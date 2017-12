Le film sur Noël n'était pas assez laïque : en pleine sortie scolaire, les élèves renvoyés en classe

Peut-être s'attendaient-ils à voir un film traitant d'astronomie, ou l'histoire d'un skieur débutant décrochant sa première étoile... Les professeurs d'un groupe de 83 élèves de Langon, en Gironde, ont eu la surprise de découvrir que le film qu'ils avaient choisi d'aller voir avec leurs élèves (visiblement sans s'être renseigné avant sur son thème et sur son intérêt pédagogique), intitulé "L'Etoile de Noël", n'était "pas très laïc", raconte ce samedi le journal Le Républicain Sud-Gironde.

"Un petit âne courageux, Bo, rêve d'une vie meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure avec une brebis, une colombe, trois chameaux déjantés et des animaux de la ferme, très excentriques...", indique le synopsis de ce film d'animation en 3D, dont l'affiche représente une crêche de Noël. "Mais on se rend compte au fil de l'histoire qu'il ne s'agit pas d'un film sur une légende de Noël mais sur l'histoire de la nativité, de la naissance de Jésus, du périple de Marie et Joseph jusqu'à Bethléem… Le film puise d'ailleurs son contenu dans les Évangiles, ce qui n'est pas laïque", écrit le journal.

Lorsque l'horrible vérité a été découverte, la séance a été annulée dare-dare, l'entrée remboursée aux éleves et rendez-vous pris pour une autre séance de cinéma, un peu plus tard. L'honneur est sauf. "Ouf! On a évité le pire: des enfants auraient pu appendre l'origine d'une des traditions les plus importantes de notre pays. Heureusement que les enseignants ont réagi à temps...", a réagi un internaute sur Twitter.