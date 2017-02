"Fillon et sa Penelope, dehors" : quand Renaud s'emporte contre le candidat de droite en plein concert

C'est apparemment la fin d'une curieuse idylle. Il y a encore quelques mois Renaud avait étonné en affichant sa sympathie pour… François Fillon. En août 2016, le chanteur avait même qualifié l'ancien Premier ministre de "mec bien, honnête" et assuré qu’il voterait "pour lui s’il gagnait la primaire". Un soutien qui avait partagé nombre de fans du chanteur, lui qui se revendique depuis toujours de gauche, même s'il avait fait machine arrière en conditionnant ce vote à un second tour entre Marine Le Pen et François Fillon.

Mais le "Penelopegate" est passé par là… La récente polémique autour d'un possible emploi fictif de la femme du candidat de droite a visiblement ulcéré le chanteur. Vendredi soir, alors qu'il venait d'arriver sur scène à Chambéry pour un concert, l'interprète de Mistral gageant et d'Hexagone a listé ses bonnes résolutions.

"Pas trop de terrorisme, Fillon et sa Penelope dehors, et aussi la santé. La mienne elle est moyenne. Voix caverneuse comme disent les jour­na­leux, mais géné­reuse. Je donne tout ce que j’ai." Des mots explicites et un nouveau coup dur pour François Fillon, qui perd ainsi un de ses plus curieux soutiens…