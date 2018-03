Festival de Cannes : les selfies sont désormais interdits sur le tapis rouge

Quel dommage, allez-vous probablement soupirer. Dans un souci d'éviter d'éventuelles perturbations sur les marches du palais, les selfies seront désormais interdits sur le tapis rouge du Festival de Cannes. En effet, la grand-messe du 7e art veut en finir avec les embouteillages sur les marches causés par une nuée de smartphones. Difficile de savoir comment tout cela sera appliqué et si les membres de la sécurité vont vraiment réagir quand une star internationale fera son petit autoportrait. Mais les consignes sont claires, tout du moins pour les spectateurs.

"En haut du tapis rouge, la trivialité et le ralentissement provoqués par le désordre intempestif créé par la pratique des selfies nuit à la qualité de la montée des marches. Et donc au Festival tout entier", a déclaré Thierry Frémaux, le délégué général. Ce dernier avait déjà pris position contre cette pratique, la qualifiant en 2015 de "ridicule" et "grotesque".

A noter que le 71e festival de Cannes se tiendra du 8 au 19 mai prochain, et commencera donc - autre nouveauté - un mardi et non plus un mercredi.