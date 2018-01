Festival de Cannes : Cate Blanchett sera la prochaine présidente du jury

A 48 ans, l'actrice australienne a été choisie pour devenir la prochaine présidente du jury du festival de Cannes. "Je viens à Cannes depuis des années comme actrice, comme productrice, pour les soirées de gala et pour les séances en Compétition, pour le Marché même, a-t-elle déclaré. Mais je ne suis encore jamais venue pour le seul plaisir de profiter de la corne d’abondance de films qu’est ce grand festival" explique-t-elle dans un allocution publiée sur le site du festival.

"Nous sommes très heureux d’accueillir une artiste rare et singulière dont le talent et les convictions irriguent les écrans de cinéma comme les scènes de théâtre.

Nos conversations, cet automne, nous promettent qu’elle sera une Présidente engagée, une femme passionnée et une spectatrice généreuse" ont réagi de leur côté, Pierre Lescure, Président du Festival de Cannes et Thierry Frémaux, Délégué général.

Connue pour son rôle dans "Le Seigneur des anneaux", "Le Talentueux Mr Ripley" ou plus récemment "Carol", l'actrice australienne a tournée avec les plus grands, de Woody Allen à Terrence Malick. Elle a reçu deux oscars : celui du meilleur second rôle en 2005 ("Aviator) et celui de la meilleure actrice en 2014 ("Blue Jasmine").