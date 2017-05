Une femme jetée à la mer par son mari a été sauvée par deux pêcheurs dans le golfe du Morbihan

Le journal Ouest France rapporte ce fait divers. Mardi 16 mai, Jeff et Manu étaient en train de pêcher au golfe du Morbihan lorsqu'ils ont été témoins d'une dispute entre un homme et sa femme. "On se souviendra longtemps de notre partie de pêche" relate un des deux hommes au journal. "Nous avons entendu des cris, comme une dispute. Il n’y avait pas de vent, la mer était calme et le son portait très bien. Le problème, c’est que l’on ne savait pas d’où les voix provenaient. On entendait de mieux en mieux les cris d’un homme sur une femme.

On s’est rapidement dit qu’il s’agissait d’une dispute dans un couple. Nous avons alors pris la direction d’Arradon et c’est là que nous avons aperçu le voilier avec deux personnes à bord ", continue Jeff.

Le couple se disputait au sujet de "papiers jetés à la mer". Rapidement, la situation dégénère et les deux camarades entendent "un énorme plouf". Ni une ni deux, les deux hommes allument le moteur et partent secourir la femme, jetée à l'eau par son mari. Elle " était accrochée au boudin de l’annexe et le voilier poursuivait sa navigation au moteur... Nous avons réussi à la repêcher. Elle présentait des entailles, notamment au niveau du cou, et pas mal de blessures au visage et au bras. Elle était frigorifiée, alors nous l’avons recouverte d’un pull" explique un des sauveteurs à Ouest France.

Une course poursuite maritime s'en suit entre le bateau à moteur et le voilier conduit par le mari qui somme les deux amis de la "laisser à leau". Rapidement distancé, le voilier abandonne.

Jeudi 18 mai, une information judiciaire a été ouverte pour "violences habituelles aggravées sur conjoint". Le mari, auteur présumé du méfait, a été relâché et placé sous contrôle judiciaire. La victime, elle, est toujours hospitalisée à Vannes.