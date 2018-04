Facebook scanne vos messages personnels, c’est prouvé

On sait aujourd’hui que l’entreprise Facebook Inc scanne systématiquement tous les liens et toutes les images que les gens s’envoient entre eux sur Facebook Messenger, son service de messagerie privée (ou plutôt présumée privée). C’est Mark Zuckerberg lui-même qui a confirmé cette information dans un entretien accordé cette semaine à Vox.

Facebook se défend de contrôler l’information pour autant. Selon l’entreprise, il s’agirait d’écarter les virus ou liens vers des sites illégaux (type pédophilie), afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du site. Il y a toujours un écart entre ce que les utilisateurs pensent avoir accepté et ce qu’ils ont accepté, a aussi déclaré un porte parole de la marque au F. Mais cela ne satisfera pas tout le monde, car des concurrents à Messenger comme Whatsapp ont un système d’encryptage à l’entrée comme à la sortie bien plus respectueux des données privées que ne l’est Facebook.