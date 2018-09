Facebook : comment savoir si vous avez été touchés par la faille de sécurité géante

Facebook a annoncé vendredi u'une attaque avait eu lieu et exposait plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs du réseau social. Les hackers étaient en mesure d'exploiter une vulnérabilité d'une des fonctionnalité de Facebook nommée "View as" - "regarder en tant que" en français - afin de prendre le contrôle des comptes des utilisateurs. Cette brèche a été décelée mardi, et Facebook a immédiatement averti la police.

"Presque 50 millions de comptes ont été affectés directement", a annoncé Facebook, les pirates ayant pu accéder aux informations de profils (noms, genre, ville...), tandis qu'une incertitude demeure sur 40 autres millions de comptes.

Pour savoir si vous avez été touchés, c'est très simple : Facebook a automatiquement déconnecté dans la nuit de jeudi à vendredi les 90 millions de comptes concernés.

Si vous avez dû vous identifier avant d'utiliser Facebook alors qu'habituellement vous pouvez accéder directement à votre page, c'est que vous en faites partie. Si c'est le cas, pas de panique : le problème a été réglé.

Pour plus de sécurité, vous devriez néanmoins vous déconnecter de tous appareils sur lesquels vous êtes connectés et pré-identifiés, même si Facebook ne l'a pas fait pour vous, afin de vous reconnecter. En outre, vous pouvez aussi changer votre mot de passe : pour plus de sécurité, il est recommandé de le faire régulièrement.