F1 : les hôtesses - ou "grid girls" - seront désormais remplacées par des enfants sur les grilles de départ

Il y a quelques jours, on apprenait que les « grid girls » - ces jolies hôtesses choisies pour leur physique avantageux et qui tiennent le panneau des pilotes avec leur numéro avant le départ - n’allaient plus apparaître dans les courses de Formule 1. La décision a été prise par Liberty Media, qui détient les droits commerciaux de la F1, et qui estime que "cette coutume ne correspond pas aux valeurs de notre marque et est clairement en contradiction avec les normes sociétales modernes".

Lundi, Liberty Media et la Fédération internationale de l'automobile (FIA) ont annoncé que ce seront désormais des enfants - choisis par les clubs automobiles au mérite ou par tirage au sort - qui accompagneront les pilotes sur les grilles de départ.

Mais la disparation des "grid girls" ne plaît pas à tout le monde… notamment aux principales intéressées. Comme le relaye LCI, certaines hôtesses ont en effet fustigé les « féministes » qui leur ont fait perdre leur travail. Une autre a estimé : "C'est ridicule que des femmes, qui disent se battre pour les droits des femmes, décident de ce que d'autres femmes doivent ou ne doivent pas faire et les privent d'un travail qu'elles adorent et dont elles sont fières".