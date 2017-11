Un explorateur indien se proclame roi d'un morceau de désert

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Malheureusement pour lui, il y a peu de chances pour que ses efforts soient récompensés. Ce territoire a déjà été revendiqué par deux fois, dans le passé, par des Etats. Même si ce n'est aujourd'hui plus le cas, il n'est pas possible pour un individu de se l'approprier.

L'explorateur a obtenu un "laissez passer" pour une journée. "Selon les règles des premières civilisations, si vous voulez revendiquer une terre, il faut y cultiver dessus" explique Suyash Dixit au Telegraph. "J'ai planté une graine et je l'ai arrosée. C'est à moi" assure-t-il. "Ce n'est pas une blague. Je suis le roi maintenant".

Voilà pourquoi Suyash Dixit a tenté un improbable voyage dans une zone militarisée et infestée de djihadistes où les soldats égyptiens ont ordre de tirer à vue.

Suyash Dixit va-t-il devenir le roi de son morceau de désert ? Cet explorateur indien s'est rendu en plein milieu de la frontière entre l'Égypte et le Soudan, dans la région de Bir Tawil, pour revendiquer la propriété d'un territoire désertique de plusieurs milliers de km². Cette région fait partie des rares dans le monde qui ne sont formellement pas revendiquées, pour des raisons historiques.

