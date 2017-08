L'exoplanète Proxima b n'aurait finalement pas d'atmosphère

La planète parfaite n'existe pas. A part la Terre, trouver une planète aussi remarquable pour accueillir la vie est une difficulté inouïe. Dernier échec en date, Proxima b, l'exoplanète la plus proche de nous, qui tourne autour d'Alpha du Centaure. Découverte le 24 août dernier, Proxima b laissait entrevoir de belles opportunités : un peu plus grosse que la Terre, sa distance vis-à-vis de son étoile, laisse penser que la température à la surface permet d'y trouver de l'eau à l'état liquide.

Dommage, une nouvelle étude de la Nasa, publiée fin juillet 2017 dans The Astrophysical Journal Letters, montre que la fameuse planète est dépourvue d'atmosphère en raison des rayons ionisants de son étoile. "Nous nous sommes basés sur la structure de la seule planète habitable connue, c'est-à-dire la Terre, et nous sommes intéressés à son devenir si elle devait être placée sur la même orbite autour de Proxima Centauri, explique Katherine Garcia-Sage, de la Nasa et auteur principal de l'étude. Résultat, la vie y serait impossible.

Dommage…