Excès de vitesse : les gendarmes révèlent une astuce pour ne jamais payer d'amende

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Crue : le tronçon du RER C qui passe dans Paris restera fermé jusqu'au 10 février au moins

2e LD : Les présidents chinois et italien se félicitent du lancement réussi du satellite Zhangheng 1

Raffarin décidera fin 2018 s'il quitte ou non LR

JO-2018: deux Corées, et une multitude de moments à ne pas rater

En savoir plus

Il faut ajuster "votre vitesse en fonction du nombre indiqué sur le panneau de signalisation". Ainsi, cette astuce "empêchera les forces de l'ordre de vous donner une amende pour excès de vitesse", concluent les gendarmes, qui voulaient de cette manière réagir aux critiques sur l'abaissement de la limitation de vitesse. Selon eux, il suffit simplement de respecter les règles pour ne pas être verbalisé et rendre la route "beaucoup plus sûre pour tous".

La deuxième, à vérifier la vitesse affichée sur le compteur de la voiture. "Vous le trouvez normalement sur le tableau de bord, devant le siège du conducteur", précisent les gendarmes, avec humour. In fine, la dernière étape serait la "plus difficile", selon les forces de l'ordre.

Suite à l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur certaines routes secondaires le 1er juillet prochain, la gendarmerie de l'Oise a dévoilé sur Facebook une astuce qui vous permettra de ne plus jamais "payer une amende pour excès de vitesse".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres