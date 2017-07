Un ex-footballeur de Manchester United devient prêtre

Il avait mis un terme à sa carrière en 2008 après une grave blessure. Le 8 juillet, l’ancien milieu de terrain de Manchester United, Philip Mulryne, a été ordonné prêtre à Dublin (Irlande) dans l'église Saint Saviou, rapporte la BBC. La cérémonie a été célébrée par l’archevêque Joseph Augustine Di Noia, secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi, venu spécialement de Rome.

Originaire de Belfast en Irlande du Nord, Philip Mulryne avait intégré l’Ordre des Prêcheurs en 2013. Début 2016, il est entré au Séminaire pontifical irlandais de Rome et avait été ordonné diacre en octobre dernier.

Agé de 39 ans, il a été assigné au prieuré dominicain de Newbridge, situé au centre de l'Irlande.

Wishing Fr Mulryne a successful ministry after celebrating his first mass tonight in St Oliver Plunkett. pic.twitter.com/MEG9mo52OE

— Lámh Dhearg CLG (@lamhdheargclg) 10 juillet 2017