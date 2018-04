L'ex-femme d'Elvis Presley affirme que ce dernier s'est suicidé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le gouvernement syrien et l'Armée de l'Islam concluent un nouvel accord d'évacuation de Douma

Armes chimiques utilisées dans la Ghouta en Syrie : Trump s'en prend à la Russie et l'Iran

Marathon des Sables: une semaine hors du temps pour 1000 fondus de course

Grève SNCF : un TGV et un TER sur 5 lundi, un Transilien sur 3, un Intercités sur 6

Priscilla Presley a égalent affirmé que ses proches avaient essayé de faire quelque chose contre l’addiction aux drogues de la star. "Mais vous ne disiez pas à Elvis Presely quoi faire", a affirmé son ancienne femme. "C’était impossible". Priscilla et Elvis Presley ont divorcé en 1973, après la naissance de l’unique enfant de la star, sa fille Lisa Marie.

Elvis Presley s’est-il suicidé ? C’est en tous cas l’hypothèse avancée par son ancienne femme, Priscilla, désormais âgée de 72 ans. A l’occasion d’un documentaire HBO, baptisé “Elvis Presley: The Searcher”, elle a déclaré à propos de la mort subite du chanteur américain : "Il savait ce qu’il faisait". Le "King" est mort d’une crise cardiaque en 1977, à l’âge de 42 ans, dans son manoir de Graceland. L'annonce de sa femme intervient quatre mois après la découverte de deux notes de suicide supposées du King.

