Un ex-conseiller de François Fillon dénonce le dérapage de Cyril Hanouna

Ce dimanche 21 mai, Séverin Naudet, entrepreneur et ancien conseiller de François Fillon, a dénoncé dans L'Express l'absence de réaction des responsables politiques après le dérapage homophobe de Cyril Hanouna sur C8. "Depuis quand les blagues homophobes sont-elles plus tolérables que les blagues antisémites, racistes ou misogynes?", a-t-il demandé.

>>> À lire aussi : Homophobie dans TPMP : Cyril Hanouna ou le crime contre l'humanisme validé par le système

Selon lui, contrairement à l'antisémitisme, le racisme et la misogynie, l'homophobie est encore largement tolérée, et même "décomplexée". Il déplore donc le "silence assourdissant" des autorités politiques, morales et religieuses sur l'humiliation et la caricature des minorités sexuelles, ou encore sur la torture et les exactions contre les homosexuels en Tchétchénie. Pour lui, il reste "un long chemin à parcourir", aussi longtemps que "le combat contre la haine ordinaire et l'intolérance" s'appelle "bien-pensance".