L'Eurovision va avoir une déclinaison en Asie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

16:23 | NATATION Catalogne: Un nageur sacrifie sa course pour rendre hommage aux victimes

Ligue 1 - 3e journée - Lille et Bielsa défaits à domicile contre Caen 2-0

Erdogan appelle à donner une "gifle" électorale aux partis allemands CDU, SPD et Verts

En savoir plus

Lors de sa première édition en 1956, le concours de l'Eurovision ne rassemblait que 7 pays, rappelle l'UER, et en compte maintenant 40, de l'Islande à... l'Australie, à l'origine de ce prochain. Certains pays (Russie, Azerbaïdjan...) pourraient-ils participer aux deux évènements ? L'avenir le dira.

Aucune date ni règlement n’ont encore été fixés mais le site officiel EurovisionAsia.tva d’ores et déjà été lancé. "Les partenaires de l'UER travaillent ensemble pour définir le format de l'Eurovision dans la région Asie-Pacifique, pour réunir jusqu'à 20 pays dans une extraordinaire compétition live", écrit le comité. En attendant, les internautes sont invités à faire leurs suggestions sur les artistes, les auteurs et les styles de musique qu’ils aimeraient voir concourir lors de cet événement qui pourrait rassembler de la pop coréenne, de la musique indienne ou du rock australien sur le même plateau.

L’Union européenne de radiodiffusion (UER), organisateur du concours de l'Eurovision, a annoncé vendredi le lancement prochain d'une déclinaison asiatique de l'évènement, intitulée Eurovision Asia (et non pas Asiavision).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres