Eurovision : les 4 candidats en lice pour défendre la France

Ils étaient 9, ils ne sont plus que 4. Samedi soir, sur France 2, le jury de Destination Eurovision a choisi les finalistes qui tenteront de remporter le jackpot : représenter la France à l'Eurovision, qui se déroulera le 12 mai prochain à Lisbonne, au Portugal. Isabelle Boulay, Amir et Christophe Willem ont donc coché les 4 noms des heureux élus.

Deux noms connus : Lisandro Cuxi, originaire du Cap-Vert (et lusophone), grand gagnant de The Voice, saison 6. Il sera accompagné d'Emmy Liyana, elle aussi participant à l'émission de TF1. Le chanteur Malo', originaire de Caen et la jeune Louka, complètent la liste.

Désormais, rendez-vous le 27 janvier prochain pour connaitre le nom du vainqueur.