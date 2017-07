Une étude italienne démontre que le Saint-Suaire a été en contact avec le corps d'un homme torturé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Giulio Fanti, universitaire, a renchéri: "La présence importante de particules de créatinine ajoutée aux particules de ferrihydrites n'est pas un schéma normal pour un sérum sanguin d'un organisme humain en bonne santé. En effet, un taux élevé de créatinine et de ferritine se retrouve chez les patients souffrant d'un polytraumatisme conséquent, comme des blessures liées à une torture. Ainsi, la présence des nanoparticules biologiques que nous avons rencontrées lors de nos expériences indique que l'homme qui a été enveloppé dans le Saint Suaire a connu une mort violente".

Pour étayer leur propos, les savants ont extrait une fibre intacte de l'ensemble, et l'ont soumise à une technique sophistiquée au microscope. Dans des propos rapportés par BFMTV , Elvio Carlino, scientifique au impliqué dans des recherches, a expliqué: "Nous avons accompli une étude à la résolution atomique sur la fibre pour étudier les nanoparticules organiques.

Cette étonnante information provient d'une étude publiée dans la revue scientifique américaine Plos One et été relayé par le quotidien italien La Stampa sur son site internet . Une équipe de scientifiques qui dépend de l'université de Padoue affirme que le Saint Suaire a bien été en contact avec le corps d'un homme souffrant de multiples blessures, polytraumatisé.

