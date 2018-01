L'étrange mode thaïlandaise qui consiste à se blanchir… le pénis !

C'est un sujet de société important en Thaïlande ces derniers jours, dans un pays pourtant réputé pour ses cliniques de chirurgie esthétiques et ses opérations en tout genre : une clinique a publiquement reconnue proposer de permettre à ses clients de se blanchir le pénis. Et ce n'est pas tout, puisqu'il est aussi possible de se blanchir le vagin désormais dans certaines cliniques, et ce certainement après l'engouement que semble provoquer cette opération chez certains indigènes. Dans les deux cas, on parle d'opérations de dépigmentations en cinq sessions, le tout pour environ 650 dollars.

Selon le directeur d'une clinique interrogé par la BBC, cette opération toucherait principalement la population gay et transsexuelle thaïlandaise.

L'opinion s'étant emparé du sujet, le ministre de la santé thaïlandais a averti sa population de la possible dangerosité de la procédure, voire même de son inefficacité.

L'autre problème, souvent soulevé par les commentateurs occidentaux, serait que cette procédure pourrait participer d'un potentiel racisme anti-noir.