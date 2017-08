Une étonnante forteresse viking découverte au Danemark

Des scientifiques ont découvert une ancienne forteresse viking à Borgring, sur l'île de Sealand, au sud de l'actuelle capitale du Danemark, Copenhague. Selon les chercheurs – qui parlent de leur découverte dans la revue Antiquity, elle ferait partie d'un réseau de fortifications couvrant une zone s'étendant jusqu'à Trelleborg, en Suède.

Comme l'explique Futura Sciences, les chercheurs ont travaillé sur "des relevés aériens avec télédétection par laser (Lidar) en haute résolution et finalement repéré cette grande structure circulaire dont seules certaines parties dépassaient du sol".

Depuis les années 30 et la découverte de quatre autres structures du même type, les archéologues ont changé leur perception de ce peuple.

La dernière forteresse découverte aurait plus de 1000 ans et serait donc circulaire, avec une construction particulièrement complexe. Elle aurait été construite sous le règne du roi Harald Gormsson dit "La dent bleue", mort vers 986. Elle mesurait 144 mètres de diamètre. Construite en terre et en bois, elle possédait quatre portes. À l'intérieur, deux routes pavées de bois s'entrecroisaient pour y mener. Le site n'aurait pas accueilli que des soldats mais aussi des familles et des artisans. Les chercheurs estiment que l'édifice a probablement connu une fin brutale, avec notamment deux des quatre portes qui ont été brûlées.