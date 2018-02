Etats-Unis : près de 40 ans après la mort de Natalie Wood, la police a un suspect

Elle était connue surtout pour son rôle dans La fureur de vivre (1955) et West Side Story (1961). Mais l'actrice s'est éteinte à 43 ans. Le 28 novembre 1981, son corps a été retrouvé au large de l'île de Santa Catalina en Californie. A l'époque, la police avait conclu à une noyade accidentelle. La veille au soir, Natalie Wood était sur un yacht avec son mari, Robert Wagner, et l'acteur Christopher Walker. Cependant, des indices suspects ont poussé les enquêteurs à rouvrir l'affaire en 2011. Ainsi, la mort de Natalie Wood est devenue l’un des plus vieux mystères d’Hollywood.

Robert Wagner "est une personne d'intérêt qui sait des choses"

Hélas, les policiers n'ont pu rien découvrir jusqu'à aujourd'hui. Dans un documentaire de CBS, qui sera diffusé samedi 3 février mais dont des extraits ont déjà été mis en ligne, la thèse d'une bagarre à bord du bateau est évoquée. Et cette fois, c'est Robert Wagner qui serait suspecté. "Je crois qu'il y a suffisamment d'indices pour dire que quelque chose s'est passé à bord du bateau", affirme à CBS le lieutenant John Corina. Selon lui, il y a assez d'éléments pour reprendre les investigations et entendre le mari de Nathalie Wood, aujourd'hui âgé de 87 ans.

"Je ne pense pas qu'elle se soit jetée à l'eau, ni qu'elle soit tombée par accident", a encore lancé le policier. Et d'ajouter : "Je pense que maintenant Wagner est une personne d'intérêt qui sait des choses. On sait qu'il est le dernier à avoir vu Natalie avant qu'elle ne disparaisse". Selon franceinfo, la police de Los Angeles aurait d'ores et déjà classé la disparition de Natalie Wood dans la catégorie des morts suspectes.