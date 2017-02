États-Unis : un jeune texan découvre un serpent à sonnette dans ses toilettes… puis 23 autres

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L’entreprise qui a aidé la famille à se débarrasser des serpents, a expliqué sur sa page Facebook que ce reptile savait très bien comment se camoufler et ainsi, passer totalement inaperçu.

Une fois les professionnels sur place, ils ont découvert pas moins de 24 serpents à sonnette cachés un peu partout dans la propriété. Treize se trouvaient dans la cave de service, cinq adultes et cinq bébés sous la maison, et un autre dans la cuvette.

Sur les conseils de ce dernier, Cassie s'est saisie d'un balais afin de bloquer les toilettes, mais le serpent a réussi à se frayer un chemin et à glisser jusqu’au plancher. Armée d'une pelle, elle a finalement pu tuer le reptile.

