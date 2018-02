Etats-Unis : elle gagne un demi-milliard de dollars, mais ne peut empocher le pactole car elle veut rester anonyme

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Interrogée par Le Parisien, Isabelle Cesari, responsable du service relations gagnants à la Française des jeux, explique qu'en France, "l'une des premières demandes des grands gagnants, c'est de pouvoir rester anonyme. On les rassure très vite en leur disant qu'on respectera leur choix."

Les gagnants ont un an pour encaisser leur gain : la mystérieuse gagnante a encore quelques mois pour éventuellement changer d'avis ou voir sa requête acceptée. Reste que son manque à gagner en intérêts est importante : 14 000 dollars (11 200 euros) par jour. Le tirage au sort avait eu lieu le 7 février…

La femme, qui travaille dans le milieu associatif, estime que donner son nom l'exposerait à des "menaces, violences, harcèlement, etc.". Mais pour une question de transparence, le règlement du célèbre jeu de loterie américain, Powerball, impose que l'identité d'un gagnant de jackpot soit révélée.

Dilemme ! Une Américaine du New Hampshire a gagné 560 millions de dollars (450 millions d'euros) à la loterie du Powerball américain, ce qui représente la septième plus grosse cagnotte dans l'histoire des loteries aux États-Unis. Une telle somme devrait la mettre à l'abri, ainsi que sa famille, sur plusieurs générations… sauf qu'elle ne peut pas l'encaisser car elle refuse de dévoiler son identité.

