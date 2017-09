Et voici l'appartement le plus cher de l'histoire de New York...

Vous avez épargné quelque peu ces dernières années ? Une petite annonce immobilière américaine vous tend les bras. Un quintuplex situé au sommet du célèbre Woolworth Building de New York vient d’être mis en vente, a annoncé le promoteur immobilier Alchemy Properties. Quelques belles références vous attendent pour ce bien d’environ 900 m² : cinq niveaux, terrasse à 220 mètres de haut, un ascenseur particulier et jusqu'à 7 mètres de hauteur sous plafond...

Bon, par contre.... Prix de départ : 110 millions de dollars. En cas d'achat, ce prix en ferait tout simplement l'appartement le plus cher de l'histoire de "la ville qui ne dort jamais". Il détrônerait un coquer duplex de l'immeuble One57, situé sur la 57ème rue à Manhattan, acheté pour 100,5 millions de dollars, selon plusieurs médias américains.

Il faut dire que le quintuplex n’est pas situé n’importe où : le Woolworth Building, qui mêle le style art déco et néo-gothique, est une icône de New York, achevé en 1913 et rénové par l'architecte et décorateur français Thierry Despont. Vous pouvez consulter de jolis photos sur ce lien.