Et la ville la plus visitée au monde en 2018 est...

Le nombre d'Américains qui ont voyagé à l'étranger vient de battre un record. Selon des données collectées par Mastercard pour l'année 2018, Bangkok est la destination favorite.

Selon un communiqué de la firme, "dans un monde caractérisé par la montée du nationalisme, les voyages internationaux prennent une importance accrue: ils éliminent les barrières, élargissent nos horizons et génèrent l’impact économique ressenti dans les villes du monde".

Depuis une dizaine d'années, la compagnie de cartes de crédit analyse en effet les habitudes de voyage et les choix des utilisateurs. Au total, 162 villes ont été examinées.

Les trois endroits les plus visités par les touristes sont donc Bangkok, Londres et Paris, selon Mastercard et son "Global Destination Cities Index".

Bangkok a ainsi enregistré un total de 20 millions de visiteurs internationaux en voyage avec nuitée.

Les touristes passent en moyenne 4,7 nuits et dépensent en moyenne 173 dollars chaque jour.

Le reste du classement regroupe également Dubaï, Singapour, New York, Kuala Lumpur, Tokyo, Istanbul et Séoul pour les dix premières places.

D'après les données collectées par Mastercard, Dubaï est la première destination concernant les sommes dépensées par les visiteurs pour la nuit. Les touristes y dépensent effectivement 537 dollars en moyenne par jour. Paris n'est donc pas arrivée à la première place de ce classement...