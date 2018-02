Et la ville française la plus touchée par les catastrophes naturelles est... Nice

La Caisse Centrale des Réassurances vient de publier la carte des villes les plus touchées par les catastrophes naturelles en France. Tout en haut du classement, on retrouve Nice, qui a déclaré 67 catastrophes naturelles, devant ses voisines d'Antibes et de Cagnes-sur-Mer. Suivent Bordeaux Cannes et Toulouse.

La région la moins touchée est la Côte d'Or, avec de très nombreuses communes qui n'ont tout simplement pas eu de catastrophes naturelles, comme c'est le cas pour 1297 seulement d'entre elles sur les 37627 existantes.

Si Nice est en premier, c'est qu'elle est touchée plus de 40 fois par an par des inondations.

Un record. 3500 communes sont concernées par ces catastrophes tous les ans.

Pour ce qui est des sécheresses, ce sont Bordeaux et Toulouse qui dominent le classement, avec 20 cas déclarés chacune.