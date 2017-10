Et le passeport le plus puissant du monde est...

Voilà un site qui va faire la joie des passionnés de géographie. PassportIndex.Org a la particularité de répertorier les passeports du monde entier et de les classer en fonction de leur couleur (rouge, bleu, vert ou noir), de leur géolocalisation ou encore de leur rang. Ce dernier est établi à partir du nombre de pays qu'ils permettent de visiter sans avoir besoin d'acheter un visa.

On découvre ainsi que les citoyens les plus avantagés au monde sont les habitants de Singapour. En effet, leur passeport leur permet de visiter 159 pays sans visa. C'est mieux que l’Allemagne qui reste en tête des pays européens avec 158 pays dans lesquels il est possible de se rendre sans visa : le Singapour est passé juste devant grâce à la décision du Paraguay de supprimer les visas pour ses habitants. La Suède et la Corée du Sud arrivent ensuite avec 157 pays. Elles sont suivies par plusieurs pays, dont la France, le Royaume Uni, l'Italie, l'Espagne, la Norvège ou le Japon (156 pays).

Depuis l'élection de Donald Trump, les Etats-Unis sont passés de la 4e à la 6e place (154 pays).

Les passeports à faire les plus mauvais scores sont ceux de l'Afghanistan (22 pays), de l'Irak et du Pakistan (26) et de la Syrie (29). Pour l'anecdote, le passeport de la Corée du Nord permet officiellement de voyager sans visa dans 39 pays, mais encore faut-il que ses habitants puissent s'en procurer un.