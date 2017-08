Espace : Voyager fête ses 40 ans

Le 20 août, puis le 5 septembre prochain, les objets terriens les plus éloignés de notre planète, vont fêter leurs 40 ans. Voyager 1 et Voyager 2 ont ainsi été lancés en 1977 pour affronter les confins de notre système solaire. Avec succès puisque Voyager 1 a dépassé, depuis 2012, l'héliosphère, c’est-à-dire le champs magnétique du solaire. Pour y parvenir, l'objet file à la vitesse ahurissante de 61 000 km/h et a parcouru plus de 20 milliards de km (137 fois la distance Terre-Soleil). Pour autant, elle n'est pas prête de sortir du système solaire, généralement délimité par le nuage de Oort.

Il lui faudrait encore 25 000 ans pour y parvenir !

Quant à sa petite sœur, Voyager 2, elle est la seule sonde à avoir approché Neptune et Uranus et se situe à environ 18 milliards de kilomètres de nous. Il faut désormais une vingtaine d'heures pour obtenir un signal de ces deux sondes qui n'ont pas décidé de rendre leur tablier.