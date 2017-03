Espace : La Nasa voit son budget légèrement réduit

Dans les années 1960, la Nasa a réussi un véritable miracle en envoyant des hommes sur la Lune en moins de 10 ans. Evidemment, le budget était conséquent. Les choses ont désormais changé et la Nasa voit son budget 2018 se réduire d'1% à 19,1 milliards de dollars. C'est ce que vient de proposer la Maison blanche. "C’est dans la ligne de notre financement au cours des années précédentes et cela nous permettra de mener à bien le cœur de notre mission pour la nation" s'est félicité Robert Lightfoot, l'administrateur par intérim qui craignait des coupes plus sévères.

Le Space Launch System, qui devrait permettre l'envoi des hommes sur Mars est maintenu même si cela devrait encore être long.

En revanche, la mission qui devait ramener un petit astéroïde vers la Terre pour l'observer est abandonnée. Europa Clipper, une sonde orbitale chargée d'étudier Europe, une des lunes de Jupiter est maintenue. Mais pas l'atterrisseur qui devait si poser. Dommage, Europe est l'un des meilleures chances de trouver de la vie extraterrestre…