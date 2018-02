Espace : la NASA envisage de privatiser la station spatiale internationale

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Cette volonté de privatisation, voulue par l'administration Trump, n'est que la finalité d'une vision lancée dès le mandat de George W Bush avec l'arrivée de sous-traitants privés. Le développement de Space X en est la preuve. Reste que cette idée est très controversée, notamment en raison du but non-lucratif de la station, et de l'investissement considérable (100 milliards de dollars !) des Américains dans ce projet pour le finaliser.

La station spatiale internationale (ISS) va-t-elle devenir une entreprise comme les autres ? Développée par les Etats-Unis et la Russie, elle pourrait, en partie, passer aux mains du privé, selon une note de la Nasa, révélée par le Washington Post. "La décision de mettre fin au soutien fédéral direct pour l’ISS en 2025 ne signifie pas que la plateforme elle-même sera retirée de l’orbite à ce moment-là - il est possible que l’industrie puisse continuer à faire fonctionner certains éléments ou capacités de l’ISS dans le cadre d’une future plateforme commercial" explique cette note.

