Espace : la fusion de deux trous noirs captée sur Terre

Bientôt, LIGO sera rejoint par l'instrument européen Virgo qui permettra de mieux comprendre et de mieux détecter ces ondes gravitationnelles.

C'est la troisième fois que les instruments détectent ces fameuses ondes gravitationnelles, prédites il y a un siècle par Einstein mais seulement démontrées aujourd'hui. C'est aussi une preuve de plus de l'existence des trous noirs, des objets invisibles car privés de lumière visible mais qu'on peut détecter par ses effets sur son environnement.

C'est une petite onde infime qui est passée par la Terre. Si infime que personne n'avait jamais pu en détecter une avant la mise en marche de LIGO, un ensemble de deux instruments sophistiqués distants de 3000 km l'un de l'autre aux Etats-Unis. Ce 1er juin, les chercheurs ont publié la découverte d'une onde, provoquée par la fusion de deux trous noirs, petits, mais très massifs (respectivement 31 fois et 19,5 fois plus lourd que le Soleil). Leur rapprochement a libéré une énorme quantité d'énergie qui s'est répandue dans l'espace pour être finalement détectée par LIGO.

