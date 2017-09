Espace : la dernière image de Rosetta

Un tas de cailloux grisâtres. Rien de très glamour. C'est pour la dernière image prise par la sonde Rosetta avant d'être officiellement hors service, il y a un an, le 30 septembre 2016. L'image en question avait été oubliée par les ingénieurs de l'agence spatiale européenne après la fin de la mission. "Nous avons retrouvé dans notre serveur quelques paquets de données. Et nous avons pensé 'génial, il se peut qu'il y ait encore une image" explique Holger Sierks, de l'institut Max Planck de recherche sur le système solaire à Göttingen (Allemagne), à l'AFP.

C'est donc la dernière image de la comète Tchouri, siège d'une des plus extraordinaires missions scientifiques. Elle aura duré 12 ans et aura permis de larguer le petit robot Philae sur le sol de la comète, avant que Rosetta ne parte la rejoindre.

For context: Zooming in on @ESA_Rosetta touchdown site on 30 Sept’16: https://t.co/9y2SS8NdfH pic.twitter.com/NpGQnUgV9m

— ESA Science (@esascience) 28 septembre 2017