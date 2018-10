Eruption du Vésuve : nouvelles révélations sur les tragédies de Pompéi et d'Herculanum

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Prix Sakahrov: le cinéaste Sentsov, le militant marocain Zefzafi et des ONG finalistes

Dysfonction érectile : et si c'était génétique ?

En savoir plus

Le nouvel article permet d'élargir considérablement le champ de l'analyse et le nombre de personnes étudiées. La lésion thermique serait donc au moins aussi importante que l'asphyxie pour expliquer le décès des habitants d'Herculanum, en particulier pour les personnes qui étaient bloquées.

En 2001 déjà, Pierpaolo Petrone et ses collègues indiquaient dans un article de Nature que les postures corporelles des victimes à Herculanum suggéraient un choc thermique plutôt que la suffocation par des gaz nocifs ou des cendres.

Dévoilés dans la revue PLOS One , leurs résultats démontrent que des squelettes récupérés dans les chambres du front de mer de la cité d'Herculanum étaient recouverts de mystérieux résidus de minéraux rouges et noirs.

Selon une nouvelle étude, la cause immédiate du décès de nombreuses victimes de la catastrophe à l'époque serait liée à la vaporisation des fluides corporels. Cela aurait entraîné des explosions du crâne provoquées par la chaleur intense du volcan.

Les villes de Pompei et d'Herculanum ont été ensevelies. Les habitants ont été pris au piège dans leur fuite.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres