Eric et Quentin, le duo d'humoriste de Yann Barthès, signe un des plus gros bides du cinéma français

Rarement un film n'aura aussi bien porté son nom. Bad Buzz, réalisé par Stéphane Kazandjian et porté par Eric Metzger et Quentin Margot, les deux comiques du duo Éric et Quentin de TMC, est un immense échec commercial. Une semaine après sa sortie en salles, le 21 juin, le long métrage affichait un nombre d'entrées peu reluisant de 25.469 entrées dans 272 salles. Dès le premier jour de sa sortie, c'est un échec : il y avait une moyenne de 15 spectateurs par diffusion en salle.

Un four total, malgré une intense promotion. Catastrophe industriel, flop, navet : la presse spécialisée s'en est donnée à cœur joie. Il faut dire que la relation avec les médias est partie sur de très mauvaises bases.

Le film distribué par EuropaCorp n'a ainsi pas été montré à la presse, sans doute par peur des mauvaises critiques.

Ah au fait, peut-être voulez-vous connaitre le scenario. "Au sommet de leur carrière, Eric & Quentin font un terrible bad buzz qui menace d'anéantir leur réputation. Pour sauver leur peau, ils n'ont plus qu'une solution : réaliser un bon buzz en moins de 48 heures !"Mais si vous voulez vous tordre de rire, dépêchez-vous : pas dit que le film reste bien longtemps à l'affiche des salles obscures…