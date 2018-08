Les époux Macron ont dîné dans la demeure du grand-duc du Luxembourg

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'Afrique face au danger du glyphosate Décrié pour ses effets cancérigéniques, le glyphosate reste l'herbicide le plus vendu dans le monde et l'Afrique est actuellement l’un des principaux marchés.

Après avoir reçu Henri du Luxembourg et sa femme pour l'apéritif, le couple Macron, s'est donc rendu chez eux pour le dîner. Pour s'y rendre, les deux couples ont utilisé la voiture électrique du grand-duc du Luxembourg, très porté sur les questions environnementales.

Hier soir, Emmanuel et Brigitte Macron sont aller dîner chez le grand-duc du Luxembourg et son épouse. Comme le veut la tradition depuis 1945, il est de bon goût pour un chef d'Etat en vacances à Brégançon d'aller dîner chez ses proches voisins.

