L'épave de l'USS Indianapolis retrouvée 72 ans après avoir été coulée par les Japonais

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

16:23 | NATATION Catalogne: Un nageur sacrifie sa course pour rendre hommage aux victimes

Ligue 1 - 3e journée - Lille et Bielsa défaits à domicile contre Caen 2-0

Erdogan appelle à donner une "gifle" électorale aux partis allemands CDU, SPD et Verts

"Avoir la possibilité de rendre hommage aux hommes courageux de l'USS Indianapolis grâce à la découverte d'un navire qui a joué un rôle aussi important pour mettre fin à la Seconde guerre mondiale est un véritable honneur", a estimé Paul Allen. Il poursuit l'exploration du site et envisage de proposer une visite vidéo en direct de l'épave dans les semaines à venir.

Il avait quitté San Francisco le 16 juillet avec à son bord 1196 marins et les composants de cette bombe, livrés le 26 juillet sur l'île de Trinian. Le 30 juillet, à 0h14, il est touché par deux torpilles tirées par le sous-marin japonais I-58 et coule en 12 minutes, tuant 300 matelots sur le coup.

Ce cuirassé est célèbre à cause de la mission qu'il venait d'achever : acheminer vers le Pacifique des éléments de la bombe atomique qui allait exploser à Hiroshima le 6 août 1945.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres