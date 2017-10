L'entreprise japonaise Nissin veut en finir avec le "harcèlement" provoqué par le bruit des nouilles

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ouragan Maria : plus de 73.000 Portoricains ont fui vers la Floride

Time Warner: les résultats portés par le succès de Game of Thrones

L'ex-réserve parlementaire répartie entre associations et collectivités

En savoir plus

Au Japon, terre de politesse et de pudeur, on ne plaisante pas avec les désagréments. Ceux qui ont inventé les toilettes musicales pour masquer les bruits inconvénients, vont désormais pouvoir s'équiper d'une nouvelle fourchette connectée, chargée d'éviter une honte publique aux mangeurs de nouilles. L'entreprise Nissin a ainsi présenté son produit, une fourchette équipée d'un manche plutôt imposant. Reliée à un smartphone, elle détecte les "slurp" du mangeur de nouilles asiatiques (généralement plongées dans un bouillon) pour envoyer une douce mélodie.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres