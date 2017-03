Les Enfoirés : un million de téléspectateurs en moins cette année

Un résultat en demi-teinte... Le concert des Enfoirés, diffusé vendredi soir sur TF1, a écrasé la concurrence avec une part d'audience de 45,6% sur les quatre ans et plus et 56,0% sur les plus de cinquante ans, loin devant les 11,9% de part d'audience de France 2. "Mission Enfoirés" était aussi diffusé en parallèle sur RTL.

10,1 millions de téléspectateurs en moyenne étaient présent devant leur écran pour suivre le spectacle diffusé au profit des Restos du coeur. Si ce chiffre reste exceptionnel pour une émission télévisée, il s’agit du plus mauvais score enregistré par Les Enfoirés depuis dix-sept ans.

Le show, enregistré en janvier dernier depuis le Zénith de Toulouse, a perdu 1 million de téléspectateurs par rapport à l’an dernier. En 2016, 11,1 millions de téléspectateurs avaient suivi le spectacle. "S'il s’agit à ce jour de la meilleure audience de l’année 2017 toutes chaînes confondues, l’audience de la représentation annuelle des «Enfoirés» enregistre son score le plus bas… depuis 2000", explique le site spécialisé dans les médias Ozap.

Cette édition était la première organisée depuis le départ de Jean-Jacques Goldman. Elle mettait en scène une quarantaine d'artistes, dont Patrick Bruel, Julien Clerc, Maxime Le Forestier, Zazie ou Michèle Laroque, et des nouveaux venus comme Amir et Kendji Girac.

Le CD et le DVD de la prestation "Mission Enfoirés" sont d'ores et déjà disponible dans le commerce. Chaque achat permet de financer 17 repas aux Restos du coeur.