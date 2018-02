Les Enfoirés : l’ambiance serait de plus en plus tendue au sein de la troupe

Déjà deux ans que Jean-Jacques Goldman a quitté Les Enfoirés. Et depuis, rien n’est plus comme avant. Ce mercredi dans Morandini Live sur Cnews, Jean-Marc Morandini a révélé que la troupe était en pleine crise. Selon le chroniqueur Mathieu Gérard, il n’y a jamais eu autant d’absents que cette année lors des concerts des Enfoirés. Il a indiqué que « près d’une vingtaine de grands artistes ont décidé de ne pas répondre à l’appel ». Il s’agit notamment de Shy’m, Nolwenn Leroy, Maxime Leforestier, Grégoire, Pascal Obispo, Garou, Chimène Badi, Hélène Ségara, Patricia Kaas ou encore Carla Bruni.

« En fait, les choses ont été reprises par un clan où chacun décide entre eux et nous sommes plusieurs à nous sentir exclus », a expliqué en « off » au chroniqueur de Jean-Marc Morandini une artiste qui n’a pas voulu prendre part au spectacle cette année. « Les choses ont beaucoup changé. (…) Franchement ce sont des petits arrangements entre amis et personne n’a vraiment l’autorité nécessaire pour exposer et imposer ses choix », a encore expliqué cette source, ajoutant que Les Enfoirés sont devenus « une réunion entre amis », bien loin de l’ère de Jean-Jacques Goldman.